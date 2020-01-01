Afrika'da 2019'un en iyisi Sadio Mane
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Liverpool'un yıldız oyuncusu Sadio Mane, Afrika'da Yılın Futbolcusu seçildi.
Senegalli oyuncu, oylamada Manchester City'den Riyad Mahrez ile takım arkadaşı ve ödülün son iki yıldaki sahibi Mohamed Salah'ı geride bırakarak bu ödülün ilk kez sahibi oldu.
Mane, Mısır'da düzenlenen törende ödülü, daha önce dört kez kazanmış olan Samuel Eto'nun elinden aldı.
27 yaşındaki futbolcu, eski Liverpool'lu El Hadji-Diouf'un ardından bu ödülü kazanan ikinci Senegalli olarak tarihe geçti.
Afrika'da Yılın Kadın Futbolcusu ödülünü ise Barcelona'da forma giyen Nijeryalı Asisat Oshoala kazandı.