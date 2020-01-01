Afrika'da 2019'un en iyisi Sadio Mane

Sadio Mane, Mohamed Salah ile Riyad Mahrez'i geride bırakarak 2019 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi.

'un yıldız oyuncusu Sadio Mane, Afrika'da Yılın Futbolcusu seçildi.

Senegalli oyuncu, oylamada 'den Riyad Mahrez ile takım arkadaşı ve ödülün son iki yıldaki sahibi Mohamed Salah'ı geride bırakarak bu ödülün ilk kez sahibi oldu.

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Mane, 'da düzenlenen törende ödülü, daha önce dört kez kazanmış olan Samuel Eto'nun elinden aldı.

27 yaşındaki futbolcu, eski Liverpool'lu El Hadji-Diouf'un ardından bu ödülü kazanan ikinci Senegalli olarak tarihe geçti.

Afrika'da Yılın Kadın Futbolcusu ödülünü ise 'da forma giyen Nijeryalı Asisat Oshoala kazandı.