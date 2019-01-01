Afrika Uluslar Kupası ne zaman başlıyor?
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Goal
32.'si düzenlenen ve ilk kez yaz aylarında oynanacak turnuva Afrika Uluslar Kupası, 21 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.
24 takımın katılacağı turnuvaya Mısır ev sahipliği yapacak.
İlk kez 1957 yılında düzenlenen turnuva, 1968'den beri her iki yılda bir düzenlenmektedir.
Turnuvada gruplar şu şekilde oluştu:
|A Grubu
|B Grubu
|C Grubu
|D Grubu
|E Grubu
|F Grubu
|Mısır
|Nijerya
|Senegal
|Fas
|Tunus
|Kamerun
|Demokratik Kongo
|Gine
|Cezayir
|Fildişi Sahilleri
|Mali
|Gana
|Uganda
|Madagaskar
|Kenya
|Güney Afrika
|Moritanya
|Benin
|Zimbabve
|Burundi
|Tanzanya
|Namibya
|Angola
|Gine-Bissau
Afrika Uluslar Kupası'na Süper Ligi'den hangi futbolcular katılacak?
Uganda, Senegal, Cezayir, Tanzanya, Fas, Fildişi Sahilleri, Nambiya, Tunus, Benin ve Gine Bissau Cumhuriyeti henüz kadrolarını açıklamazken diğer 14 ülkenin kadroları belli oldu. Açıklanan geniş kadrolarda 17 Süper Lig oyuncu bulunuyor.
|Oyuncu
|Takım
|Ülke
|Trezeguet
|Kasımpaşa
|Mısır
|Fabrice N'Sakala
|Alanyaspor
|Demokratik Kongo
|Christian Luyindama
|Galatasaray
|Demokratik Kongo
|Wilfred Moke
|Konyaspor
|Demokratik Kongo
|Shehu Abdullahi
|Bursaspor
|Nijerya
|Chidozie Awaziem
|Çaykur Rizespor
|Nijerya
|Henry Onyekuru
|Galatasaray
|Nijerya
|Hadi Sacko
|Ankaragücü
|Mali
|Diallo Guidileye
|Elazığspor
|Moritanya
|Adama Ba
|Gazişehir
|Moritanya
|Djalma Campos
|Alanyaspor
|Angola
|Carlos Kameni
|Fenerbahçe
|Kamerun
|Jean-Armel Kana-Biyik
|Kayserispor
|Kamerun
|Lumor Agbenyenu
|Göztepe
|Gana
|Joseph Larweh Attamah
|Başakşehir
|Gana
|Andre Ayew
|Fenerbahçe
|Gana
|Caleb Ekuban
|Trabzonspor
|Gana