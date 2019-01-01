Afrika Uluslar Kupası ne zaman başlıyor?

24 takımın katılacağı Afrika Uluslar Kupası, Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

32.'si düzenlenen ve ilk kez yaz aylarında oynanacak turnuva Afrika Uluslar Kupası, 21 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

24 takımın katılacağı turnuvaya ev sahipliği yapacak.

İlk kez 1957 yılında düzenlenen turnuva, 1968'den beri her iki yılda bir düzenlenmektedir.

Turnuvada gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu E Grubu F Grubu Mısır Kamerun Demokratik Kongo Gine Fildişi Sahilleri Mali Uganda Madagaskar Moritanya Benin Zimbabve Burundi Namibya Angola Gine-Bissau

Afrika Uluslar Kupası'na Süper Ligi'den hangi futbolcular katılacak?

Uganda, Senegal, Cezayir, Tanzanya, Fas, Fildişi Sahilleri, Nambiya, Tunus, Benin ve Gine Bissau Cumhuriyeti henüz kadrolarını açıklamazken diğer 14 ülkenin kadroları belli oldu. Açıklanan geniş kadrolarda 17 Süper Lig oyuncu bulunuyor.