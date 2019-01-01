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Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası ne zaman başlıyor?

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Goal
24 takımın katılacağı Afrika Uluslar Kupası, Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

32.'si düzenlenen ve ilk kez yaz aylarında oynanacak turnuva Afrika Uluslar Kupası, 21 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. 

24 takımın katılacağı turnuvaya Mısır ev sahipliği yapacak.

İlk kez 1957 yılında düzenlenen turnuva, 1968'den beri her iki yılda bir düzenlenmektedir.

Turnuvada gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu E Grubu F Grubu
Mısır Nijerya Senegal Fas Tunus Kamerun
Demokratik Kongo Gine Cezayir Fildişi Sahilleri Mali Gana
Uganda Madagaskar Kenya Güney Afrika Moritanya Benin
Zimbabve Burundi Tanzanya Namibya Angola Gine-Bissau

 

Afrika Uluslar Kupası'na Süper Ligi'den hangi futbolcular katılacak?

Uganda, Senegal, Cezayir, Tanzanya, Fas, Fildişi Sahilleri, Nambiya, Tunus, Benin ve Gine Bissau Cumhuriyeti henüz kadrolarını açıklamazken diğer 14 ülkenin kadroları belli oldu. Açıklanan geniş kadrolarda 17 Süper Lig oyuncu bulunuyor.

Oyuncu Takım Ülke
Trezeguet Kasımpaşa Mısır
Fabrice N'Sakala Alanyaspor Demokratik Kongo
Christian Luyindama Galatasaray Demokratik Kongo
Wilfred Moke Konyaspor Demokratik Kongo
Shehu Abdullahi Bursaspor Nijerya
Chidozie Awaziem Çaykur Rizespor Nijerya
Henry Onyekuru Galatasaray Nijerya
Hadi Sacko Ankaragücü Mali
Diallo Guidileye Elazığspor Moritanya
Adama Ba Gazişehir Moritanya
Djalma Campos Alanyaspor Angola
Carlos Kameni Fenerbahçe Kamerun
Jean-Armel Kana-Biyik Kayserispor Kamerun
Lumor Agbenyenu Göztepe Gana
Joseph Larweh Attamah Başakşehir Gana
Andre Ayew Fenerbahçe Gana
Caleb Ekuban Trabzonspor Gana

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