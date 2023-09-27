Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve daha birçok Süper Lig ekibini bekleyen tehlike Afrika Uluslar Kupası ne zaman başlıyor?

Afrikalı oyuncular için yeni bir turnuva heyecanı yaşanırken birçok Süper Lig ekibi kilit oyuncularını yolcu edeceği stresli dönemi bekliyor.

Beşiktaş başta olmak üzere Süper Lig'deki birçok kulüp, davet edilmeleri halinde Afrikalı oyuncularını Afrika Uluslar Kupası'na gönderecek.

Peki Afrika Uluslar Kupası ne zaman başlayacak, nerede düzenlenecek? GOAL Türkiye ile bilmeniz gereken her şeye göz atalım.

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Afrika Uluslar Kupası ne zaman?

Afrika Uluslar Kupası, 13 Ocak - 11 Şubat 2024 tarihleri arasında Fildişi Sahili'nde düzenlenecek. Afrika Uluslar Kupası'na Süper Lig'den yaklaşık 80 futbolcu milli davet bekliyor. Davet edilmeleri halinde oyuncular en az 4 maç kulüplerinden uzak kalacak. Süper Lig’den en fazla Afrikalı oyuncunun Beşiktaş'ta olduğu belirtildi. Beşiktaş, 8 Afrikalı oyuncusuyla Süper Lig takımları arasında ilk sırada yer alıyor.

Afrika Uluslar Kupası'na hangi ülkeler katılıyor?

Elemeler sonucunda, Fildişi Sahili, Fas, Cezayir, Güney Afrika, Senegal, Burkina Faso, Tunus, Mısır, Zambiya, Ekvator Ginesi, Nijerya, Gine-Bissau, Yeşil Burun Adaları, Mali, Gine, Gana, Angola, Tanzanya, Mozambik, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Moritanya, Gambiya, Kamerun ve Namibya gruplarını ilk iki sırada tamamlayarak turnuvaya katılmaya hak kazandı.