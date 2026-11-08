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Afrika Süper Kupası maçını karıştıran ani durma

Mamelodi Sundowns FC - USM Alger
Mamelodi Sundowns FC
USM Alger
Süper Kupa
Güney Afrika
Cezayir

Maç tamamlanacak mı?

Cezayir ekibi USM Alger ile Güney Afrika takımı Mamelodi Sundowns arasındaki Afrika Süper Kupası finali, ilk yarının bitmesinin ardından durdu.

Bunun sebebi, Pretoria'daki Loftus Versfeld Stadı'na yağan yağmur oldu; bu durum ikinci yarının başlamasını geciktirdi.

USM Alger, iki takım arasında erken dönemde heyecanın yaşandığı mücadelede ilk yarıyı 2-1 önde tamamlamıştı.

Cezayir ekibi adına golü 4. dakikada Zakaria Draoui kaydetti; ardından Sundowns, Tebogo Mokoena ile beraberliği yakaladı, daha sonra Saadi Redouani USM Alger'i yeniden öne geçirdi.

Gelecek maçlar
JSK

JSK

1. Lig

19 Kas 2026

USM

USM

KUN

KUN

Premier Futbol Lig

28 Kas 2026

SFC

SFC

Yağmur, devre arasının ardından oyunun durmasına yol açtı; sahanın zemininin uygunluğu ve oyuncuların güvenliği teyit edilmeden maçın yeniden başlaması zor görünüyordu.

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