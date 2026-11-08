Cezayir ekibi USM Alger ile Güney Afrika takımı Mamelodi Sundowns arasındaki Afrika Süper Kupası finali, ilk yarının bitmesinin ardından durdu.

Bunun sebebi, Pretoria'daki Loftus Versfeld Stadı'na yağan yağmur oldu; bu durum ikinci yarının başlamasını geciktirdi.

USM Alger, iki takım arasında erken dönemde heyecanın yaşandığı mücadelede ilk yarıyı 2-1 önde tamamlamıştı.

Cezayir ekibi adına golü 4. dakikada Zakaria Draoui kaydetti; ardından Sundowns, Tebogo Mokoena ile beraberliği yakaladı, daha sonra Saadi Redouani USM Alger'i yeniden öne geçirdi.

Yağmur, devre arasının ardından oyunun durmasına yol açtı; sahanın zemininin uygunluğu ve oyuncuların güvenliği teyit edilmeden maçın yeniden başlaması zor görünüyordu.