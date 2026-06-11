Afrika'nın incisi... Al Ahly, yaz transfer döneminde "bomba" bir transferle işe başlıyor

Suudi Al-Ahli kulübünün yönetimi, Alman teknik direktör Matthias Jaissle’nin talebi üzerine yaz transfer döneminin ilk transferlerine son rötuşları yapmayı başardı.

Yaisle, yenilmez bir takım kurmak amacıyla yönetimden her seviyede, özellikle de savunma hattında birkaç transferle kadroyu güçlendirmesini talep etmişti.

Suudi Al-Ahli yönetimine yakın gazeteci Walid Saeed'in belirttiğine göre, Gambiyalı savunma oyuncusu Aboubakar Sidi, kulübü Tromsø ile resmi bir anlaşmaya varılmasının ardından yaz transfer döneminin ilk transferi olacak.

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Oyuncunun, resmi imza işlemleri tamamlanıp transfer duyurusu yapılmadan önce önümüzdeki hafta sağlık kontrolünden geçmesi planlandığını doğruladı.

Al-Ahli'nin 18 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalaması, oyuncunun büyük potansiyeli ve özellikle stoper ve sol bek olmak üzere birden fazla pozisyonda oynayabilme yeteneği nedeniyle gerçekleşti.

Basında yer alan haberlere göre, Al-Ahly bu transferi tamamlamak için Norveç kulübüne yaklaşık 7 milyon euro ödeyecek.