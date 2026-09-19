"Afrika'nın en iyisi": Sundowns, Mendy'yi Kıtalar Şoku'nun ardından hayrete düşürdü

Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns, Kıtalararası Kulüpler Kupası müsabakaları kapsamında Suudi Al Ahli'nin Senegalli kalecisi Édouard Mendy'yi şaşkına çevirdi. Güney Afrika ekibinin üstünlüğüne sahne olan ve karşılaşmayı kendi lehine çeviren mücadelede takımı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Bitiş düdüğünün ardından Mendy, Sundowns'ın maç boyunca sergilediği seviyeden söz etti. Al Ahli, Güney Afrika'da oynanan karşılaşmadan farklı bir sonuçla ayrılmayı hedeflese de, Mendy takımın gücünü ve etkileyici bir futbol ortaya koyma kabiliyetini itiraf etti.

Mendy, maçın ardından televizyona yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Sundowns hiç şüphesiz Afrika'nın en iyi takımı." Senegalli kaleci, maç boyunca takımın tehlikesini durdurmakta zorlandıktan sonra, Güney Afrika ekibinin Al Ahli karşısında ortaya koyduğu seviyeye açıkça övgü yağdırdı.

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Al Ahli'nin kalecisi şunları ekledi: "Sundowns, karşısında oynadığım en iyi takımlardan biri." Mücadelenin, büyük teknik imkanlara sahip ve Suudi ekip karşısında sahada ortaya koyduğu oyunla övgüyü hak eden bir rakibe karşı olduğunu vurguladı.

Hatırlatmak gerekirse Sundowns, Intercontinental Kupası'nın bir sonraki aşamasına yükselme hakkı veren Afrika, Asya ve Pasifik Kupası şampiyonluğunu kazanmıştı.

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