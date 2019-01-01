Adrien Rabiot, annesini menajerlikten kovdu

Adrien Rabiot, aynı zamanda menajerliğini yapan annesini, Barcelona'yla görüşmelerde yeterli ilerlemeyi sağlayamadığı için görevden aldı.

Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Adrien Rabiot, annesini menajerlik görevinden aldı.

Diario Sport' un haberine göre; Barcelona, Bayern Münih, Liverpool ve Tottenham'ın yakından ilgilendiği Rabiot, Barcelona ile yapılan görüşmelerde yeterli ilerleme sağlayamadığı gerekçesiyle annesiyle yollarını ayırdı. Rabiot'un annesi Veronique, Barcelona'dan 10 milyon euro prim ve 15 milyon euro imza parası istemişti.

Haberde Rabiot'nun annesiyle yapılan görüşmelerde beklenen ilerlemeyi kaydedemeyen Barcelona'nın 23 yaşındaki futbolcuya olan ilgisinin azaldığına, ama Fransız yıldızın menajerini değiştirmesiyle birlikte Katalan devinin yeniden görüşmelere başlayabileceğine yer verildi.