Adriano'ya vergi kaçakçılığından 14 ay ceza!

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Adriano, İspanya'da oynadığı dönemde vergi kaçakçılığı yaptığını itiraf ederek 14 ay hapis cezası aldı.

Beşiktaş'ın 34 yaşındaki sol bek oyuncusu Adriano, daha önce ve formaları da giymişti. İspanya'da oynadığı dönemde vergi kaçakçılığı yaptığını kabul eden Brezilyalı futbolcu, Diario Sport'un haberine göre 650 bin euro değerinde vergi kaçırdı ve 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.

>>Yeni formalar: Türkiye ve Avrupa'dan öne çıkan 2019-20 sezonu formaları

Nisan ayında görülmesi gereken dava, Adriano'nun avukatlarının müzakereleri sonucu ertelenmişti. Adriano'nun bu suçları 2010 ve 2012 yılları arasında gerçekleştirdiği bildirildi. Tecrübeli oyuncu, kanun gereği İspanya'da ilk kez işlenen ve 2 yıla kadar olan hapis cezalarının otomatikman para cezasına dönüşmesi sebebiyle hapis yatmak yerine, 1 milyon euro ceza ödeyecek.