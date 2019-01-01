Adriano: "Teklifler gelmeye devam ediyor..."

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili konuştu.

Beşiktaş'ın deneyimli sol beki Adriano, Antalyaspor ile oynanan ve 6-2'lik galibiyetle sona eren maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarına konuşan Adriano, sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceğiyle ilgili gelen bir soruya şöyle yanıt verdi: "Ara transfer döneminde teklifler geldi. Hala gelmeye devam ediyor. Şu an Beşiktaş'ın oyuncusuyum. İlk günden bu yana ciddi olarak çalışıyorum. Bu formayı giydiğim sürece bu ciddiyetim devam edecek. Mayıs ayına kadar sözleşmem var. Ama futbolda biliyorsunuz ne olacağı belli olmaz. Sözleşmemi karşılıklı konuşup anlaşınca uzatmak isterim."

34 yaşındaki oyuncu 2016-17 sezonu başında Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Adriano, şu ana dek Beşiktaş orması altında çıktığı 102 resmi maçta 4 gol atıp 9 da asist yaptı.