Adriano, Beşiktaş'tan ayrılabileceği sinyalini verdi

Beşiktaş'ın yıldız sol beki Adriano, transfer tekliflerine açık olduğunu ve kulübünün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğini söyledi.

Siyah beyazlı yönetimin 2016-17 sezonunda Barcelona'dan transfer ettiği Brezilyalı sol bek Adriano, 2019 yılı içerisinde Brezilya'ya dönebileceğinin sinyalini verdi.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncuya, Santos ve Gremio kulüpleri talip oldu.

Adriano, GloboEsporte.com sitesine verdiği röportajda, ''Mayıs ayına kadar sözleşmem var. Türkiye'de transfer dönemi kapandı ancak dışarıdan gelecek tekliflere açığım. Brezilya'da transfer dönemi Nisan'a kadar açık. Ne yapmam gerektiğine bakacağım. İyi bir teklif gelirse ön sözleşme yapabilirim.'' diye konuştu.

Gelecek transfer tekliflerini değerlendirebileceğini belirten Adriano, ''Kulüp kalmamı istiyor. Teknik direktörümüzle konuştum ve son ana kadar profesyonel davranacağımı belirttim. 4 ay daha kontratım var ve kulübe büyük bir saygı duyuyorum. Ancak Beşiktaş'a durumumu açıkça belli ettim. Herhangi bir teklif gelmesi halinde kulübümle oturup konuşacağım.'' ifadelerini kullandı.