ADO Den Haag şampiyonluğa doğru dev bir adım attı: SC Cambuur, Venlo'da son derece acı bir yenilgiye uğradı

ADO Den Haag, Cuma akşamı Keuken Kampioen Divisie şampiyonluğuna doğru dev bir adım attı. Den Haag ekibi, 0-2 geriden gelerek maçı 4-2 kazandı; SC Cambuur ise VVV-Venlo'ya karşı 3-0'lık acı bir yenilgiye uğradı.

ADO Den Haag - Jong Ajax 4-2

On dokuzuncu sıradaki Jong Ajax, Den Haag'da maça mükemmel bir başlangıç yaptı. Óscar García'nın takımı, lideri ziyaretinde 0-2 öne bile geçti. Skye Vink, maçın on beşinci dakikasında skoru açtı. Genç forvet, ADO kalecisi Kilian Nikiema ile karşı karşıya kaldığında soğukkanlılığını korudu ve topu köşeye güzelce gönderdi: 0-1.

Tam 15 dakika sonra Amsterdamlı gençler bir kez daha golü buldu: Abdellah Ouazane bir kontra atağı başlattı ve Don O’Niel de hata yapmadı: 0-2. Bu rahat üstünlük, ev sahibi takım tarafından kısa sürede ortadan kaldırıldı.

Daryl van Mieghem'in şutuyla iki dakika sonra skor 1-2 oldu ve 2-2 de devre arasına girmeden geldi. Sol kanattan gelen ortada Jinairo Johnson topu kendi kalesine gönderdi.

İkinci yarı başlar başlamaz ADO, maçta ilk kez öne geçti. Juho Kilo, Tijn Peters'in hatasından güzel bir şekilde yararlandı. Son çeyrekte Steven van der Sloot skoru belirledi: 4-2.

VVV-Venlo - SC Cambuur 3-0

SC Cambuur, ayrılacak olan teknik direktör Henk de Jong yönetiminde şimdiden üst lige yükselmeyi garantilemişti, ancak Cuma akşamı şampiyonluk şansının önemli ölçüde azaldığını gördü. ADO, kendi sahasında Jong Ajax karşısında hata yapmazken, Cambuur uzaklardaki Venlo'da mağlup oldu.

Dean Zandbergen, De Koel'de gecenin kahramanı oldu. VVV'nin forveti, ilk ve son çeyrekte Venlo ekibi adına gol attı ve maçın son dakikalarında hat-trick yaparak performansını taçlandırdı: 3-0. Böylece lider ADO ile arasındaki fark tam yedi puana çıktı.

Almere City - TOP Oss 3-2

Almere City hâlâ playofflar için mücadele ediyor ve TOP Oss'u 3-2 mağlup ederek Flevoland ekibi Cuma akşamı doğru yönde bir adım attı. Emanuel Poku, Julian Rijkhoff ve Olivier de Nijs'in golleriyle Jeroen Rijsdijk'in takımı 3-1 öne geçti. Mauresmo Hinoke'nin attığı gol ise biraz geç geldi.

FC Dordrecht - Roda JC Kerkrade 0-3

Anthony van den Hurk, FC Dordrecht'i 0-3 mağlup eden Roda JC'de bir kez daha kahraman oldu. 19. ve 24. dakikalarda attığı gollerle Van den Hurk, Kerkrade ekibine kırmızı halıyı serdi. Iman Griffith'in de bir gol atmasıyla Kerkrade ekibi, De Schapenkoppen'i zorlanmadan mağlup etti.

FC Eindhoven - De Graafschap 2-2

Eindhoven'da çılgın bir son dakika yaşandı ve De Graafschap, Cuma akşamı Willem II'ye üçüncü sırayı kaptırdı. 65 dakika boyunca Lichtstad'da pek keyifli bir maç izlenemedi, ta ki Tyrese Simons'un pasıyla Sven Simons skoru açana kadar. Maçın son dakikalarında ise bolca heyecan yaşandı. Kyano Kwint 82. dakikada skoru 1-1'e getirdi, ancak 87. dakikada ilk adı geçen Simons, FC Eindhoven'ı galibiyete taşıyacak golü attı. Ancak durum hiç de öyle değildi, çünkü uzatmaların beşinci dakikasında Kwint, Superboeren için bir puanı kurtardı.

MVV Maastricht - RKC Waalwijk 1-3

RKC Waalwijk ilk yarıda iki kez sert vuruşlar yaptı. Jesper Uneken bir penaltı golü attı ve Harrie Kuster skoru ikiye katladı. Her iki oyuncu da üst üste dördüncü maçta gol attı. MVV geri dönmek için mücadele etti ve SC Paderborn'dan kiralanan Travis de Jong sol köşeye gol attı. Bundan kısa bir süre önce MVV teknik direktörü Peter van den Berg, iki sarı kart görerek tribüne gönderilmişti. RKC, 1-2'lik skordan etkilenmedi ve Nazjir Held yakın mesafeden 1-3'ü attı.

Willem II - Jong PSV 1-0

Thomas Verheydt bir ribaunttan gol attı ve Willem II, on dakika içinde 1-0 öne geçti. Jong PSV, ilk yarının geri kalanında daha iyi oynayan takımdı ve Mounir El Allouchi'nin direğe çarpmasıyla şanssızlık yaşadı. İkinci yarıda maç heyecanlı ve oldukça dengeli geçti, ancak başka gol atılamadı. Sonuç olarak, Willem II kendi sahasında zorlu bir galibiyet aldı.

Vitesse - FC Emmen 3-3

Arnhem'de ilk yarıda tam dört gol atıldı. Naoufal Bannis ilk dakikada skoru açtı ve Alexander Büttner kısa süre sonra bir penaltı golü attı. Lukas Larsen, bir köşe vuruşundan kafayla gol atarak FC Emmen adına skoru eşitledi. Vitesse, Büttner'in direğe çarpıp ağlara giden sert şutuyla farkı tekrar ikiye çıkardı. Romano Postema, ikinci yarı başladıktan kısa bir süre sonra gerilimi yeniden artırdı ve Chiel Sunder, kalabalık bir pozisyondan skoru eşitledi. Gelredome'da muhteşem bir beraberlik yaşandı.

Jong AZ - Helmond Sport 2-0

Anthony Smits, Helmond savunmasındaki bir hatanın ardından Jong AZ için 1-0'ı yaptı. İlk yarının son dakikalarında Bendegúz Kovács, Alkmaar'ın genç takımının skoru 2-0'a taşıdı. Helmond Sport için büyük bir darbe oldu; ikinci yarıda denemeler yapsa da Wijdewormer'da maçı heyecanlı hale getiremedi.