ADO Den Haag, KKD şampiyonu oldu, ancak bu ilginç nedenden ötürü şimdilik kupa takdim edilmeyecek

ADO Den Haag, Cuma akşamı kendi maçını oynamadan Keuken Kampioen Divisie'de şampiyon oldu. SC Cambuur, FC Den Bosch karşısında 1-1'den öteye gidemedi; bu sonuçla Den Haag ekibi artık yakalanamaz hale geldi.

Pazar günü ADO, FC Dordrecht deplasmanında sahaya çıkacak, ancak o gün kupayı henüz teslim almayacak. Dordrecht Belediyesi, bunu Cuma günü FC Dordrecht ve polisle istişare ederek kararlaştırdı. Kulüp, "Bu karar güvenlik gerekçeleriyle alındı" açıklamasını yaptı.

Ancak ADO bu durumu olumlu karşılıyor, çünkü artık kupayı bir sonraki iç saha maçında RKC Waalwijk'e karşı teslim alacak. Kulüp, "Elbette şampiyonluğu kazandığımız anda kupayı hemen teslim almak isterdik, ancak bu gelişme, bu özel anı kendi stadyumumuzda mümkün olduğunca çok taraftarımızla birlikte yaşamak için güzel bir fırsat sunuyor" dedi.

FC Den Bosch - SC Cambuur 1-1

SC Cambuur, ADO Den Haag'ın şampiyonluk kutlamalarının ancak tek bir şekilde ertelenebileceğini önceden biliyordu: bir galibiyetle. Maçın erken dakikalarında Henk de Jong'un takımı doğru yönde dev bir adım atabilirdi, ancak Mark Diemers penaltı noktasından golü kaçırdı. Pepijn van de Merbel, şutunu sol köşeden ustaca uzaklaştırdı.

Skor uzun süre 0-0 kaldı, ancak ikinci yarıda Den Bosch maçı domine etmeye başladı. Jack de Vries, güçlü bir atağın son noktası oldu. Böylece Cambuur'un önünde devasa bir görev kaldı, ancak Frizler maçı çeviremeyecek durumda olduklarını gösterdi. Diemers ikinci bir penaltıdan 1-1'i yaptı, ancak bu da Cambuur'a pek bir fayda sağlamadı. Böylece ADO kesin olarak şampiyon oldu.

FC Eindhoven - Roda JC Kerkrade 1-3

Roda JC maça hızlı başladı ve bir dakika içinde skoru öne geçmeyi başardı. Anthony van den Hurk, gelen ortayı mükemmel bir şekilde gole çevirdi. Limburg ekibinin sevinci uzun sürmedi, çünkü daha 6. dakikada Clint Essers skoru eşitledi. Yine de Roda sonunda önemli üç puanı aldı: Van den Hurk ikinci yarıda bir penaltıyı gole çevirdi ve Joey Müller skoru 1-3'e getirdi.

RKC Waalwijk - FC Emmen 5-0

Tim van der Leij, Denilho Cleonise'nin sert ve alçak ortasının ardından, maçın 15. dakikasında RKC Waalwijk için gol açılışını yaptı. Birkaç dakika sonra Harrie Kuster, RKC formasıyla üst üste yedinci maçında gol atarak skoru ikiye katladı. Ev sahibi takım, maçın bitimine 20 dakika kala skoru belirledi. Juan Familia-Castillo'nun yön değiştiren serbest vuruşu sol köşeye gitti. Ryan Fage ve Tim van der Leij, uzatma dakikalarında skoru 5-0'a çıkardı. Sonuç olarak, Waalwijk ekibi kendi sahasında başarılı bir gece geçirdi.

MVV Maastricht - Helmond Sport 0-0

İlk yarının en büyük şansı Onesime Zimuangana'ya ait olsa da, Helmond Sport adına gol atmayı başaramadı. Her iki takım da denedi, ancak De Geusselt'te heyecan verici bir maç ortaya koyamadı. İkinci yarıda MVV'nin çekirdek taraftar grubunun 50. yıl dönümü nedeniyle havai fişek ve roket atılması nedeniyle maç bir süre durdu. Bu nedenle takımlar bir süre soyunma odasına çekilmek zorunda kaldı. On dakikalık bir aradan sonra maç yeniden başladı, ancak Maastricht'ta maçın son dakikalarında galip gelen taraf olmadı.