Adnan Dalgakıran: Scout ekibi Hasic'i canlı izlememiş

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, önceki yönetimin Ajdin Hasic için yaptığı anlaşmayı yüksek maliyetinden ötürü eleştirdi.

BJKTV Youtube yayınında konuşan açıklamalarda bulunan Adnan Dalgakıran, Ajdin Hasic’in maliyetini açıkladı.

Dalgakıran’ın açıklamaları şu şekilde:

Bu çocuk 17 yaşında buraya gelmiş, şimdi 18 yaşına basmış. Bu arkadaşla bir sözleşme yapılmış. Göreve geldikten sonra bunu inceledik. ‘Arkadaşlar, bu çocuğu canlı izlediniz mi?’ diye scout ekibine sorduk. ‘Hayır. Biz bu çocuğu canlı izlemedik’ dediler. Peki bu çocuk nasıl alındı?

Başkan, asbaşkan ve menajer oturuyorlar. ‘Bu çocuğun çok güzel bir geleceği var, bu çocuğu alalım’ diyorlar. Kendi takdirleridir. Ama bize uymuyor bu. 100 bin euro alacak bir çocuğun 2 milyon euro imza parası olması bizim kafamızı karıştırıyor açıkçası.

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Antrenöre sorduk; ‘Bu çocuk yetenekli mi? Oynatır mısın?’ Aldığımız yanıt; ’Yetenekleri var. Ama şu anda oynayamaz. Birkaç yıl oynatamayız’ şeklinde oldu. Birkaç yıl sonra ne olacağı belli mi? Ne oyuncular A takıma çıkamıyorlar. Muhammed Demirci’yi gördük.

Sonra ‘Kulübün paraları nereye gidiyor?’ diye soruluyor. 7 senede 80’e yakın futbolcuyu neden değiştirdik? 2 milyon euro imza parası, dört yıl için de 1.5 milyon euro bu oyuncuya vereceksiniz. Toplamda 3 milyon 500 bin euro maliyeti var.

Ben geçmiş yönetimin hatalı pazarlık ettiğini düşünüyorum. Yetenekli olabilir ama 2 milyon euro etmez. Bu parayı 5 kişi paylaşacakmış. Menajerlerine diyorum; 2 milyon euro benden alacağınıza, bu oyuncuyu sattığım zaman yüzde 50’sini size verelim. Madem 30 milyon euro’luk futbolcu olacağına bu kadar eminsiniz… Ama hayır, menajerleri yanaşmıyor. Bana göre bu zar atmaktır.