Adil Rami'ye dört kulüpten teklif var
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AA
L’Equipe’in haberine göre Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Adil Rami, yakın zamanda takımdan ayrılabilir.
34 yaşındaki stopere Serie A’dan iki, Çin ve MLS’ten de birer kulübün teklif yaptığı öne sürüldü.
Fenerbahçe savunmasında son tercih konumundaki Rami’nin de ayrılmaya sıcak baktığı ve futbolcunun geleceğinin kısa süre içerisinde netleşeceği kaydedildi.
Öte yandan Fransız oyuncu, Fenerbahçe’nin Kayserispor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçının kamp kadrosuna alındı.
Sezon başında Fenerbahçe’ye bir yıllık imza atan Rami, geride kalan sürede biri ligde olmak üzere toplamda dört maçta görev yaptı.