Adil Rami'ye dört kulüpten teklif var

Fenerbahçe’den ayrılması gündemde olan Adil Rami’nin dört kulüpten teklif aldığı iddia edildi.

L’Equipe’in haberine göre ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Adil Rami, yakın zamanda takımdan ayrılabilir.

34 yaşındaki stopere ’dan iki, Çin ve ’ten de birer kulübün teklif yaptığı öne sürüldü.

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Fenerbahçe savunmasında son tercih konumundaki Rami’nin de ayrılmaya sıcak baktığı ve futbolcunun geleceğinin kısa süre içerisinde netleşeceği kaydedildi.

Öte yandan Fransız oyuncu, Fenerbahçe’nin ile oynayacağı Ziraat Kupası maçının kamp kadrosuna alındı.

Sezon başında Fenerbahçe’ye bir yıllık imza atan Rami, geride kalan sürede biri ligde olmak üzere toplamda dört maçta görev yaptı.