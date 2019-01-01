Adil Rami resmen Fenerbahçe'de

Sarı lacivertli ekip, 33 yaşındaki Fransız stoperi renklerine bağladı.

bir süredir uğraş verdiği stoper transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı lacivertli ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Adil Rami ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Fenerbaçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile anlaşma sağladı. Deneyimli stoper ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.



Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu.



Adil Rami’ye Fenerbahçe’ye ‘hoş geldin’ diyor, sarı lacivertli forma altında başarılar diliyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü"

'nın kulübünde forma giyen Rami'nin kontratı disiplinsiz davranışları sebebiyle feshedilmişti. Buna göre Fenerbahçe, transferi bonservis bedeli olmadan gerçekleştirmiş oldu.

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Fransız stoper, imzalar atılmadan önce İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmiş ve transfer görüşmeleri gerçekleştirmişti.

Olumlu geçen pazarlıklardan sonra sağlık raporunun da temiz çıkmasıyla beraber tecrübeli oyuncuyla sözleşme imzalandı.

Adil Rami, geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda 21 maçta görev aldı.