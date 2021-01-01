Adil Gevrek'ten zemin mesajı

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, takımının 1-0 yenildiği Trabzonspor karşılaşmasının ardından mücadeleyi değerlendirdi.

Galibiyeti ötürü Trabzonspor'u tebrik eden Gevrek, "Maçta iyi bir mücadele yaşandı. İyi oynadık ama kaybettik. Bazen iyi oynadığınız maçtan puan alamıyorsunuz. Bazen de kötü oynadığınız bir maçta puan alabiliyorsunuz. Kısmet." şeklinde konuştu.

Trabzonspor'un son haftalarda çıkışa geçtiğini aktaran Gevrek, "İyi futbol oynayan bir takıma karşı mücadele ettik. Önümüzde uzun bir lig maratonu var. Önümüzdeki Antalyaspor maçına bakacağız. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Sonuçta bu futbol. Bütün maçları kazanamazsınız. Trabzonspor'a karşı kaybettik, üzülüyoruz. En kötü bir puan alabilirdik. Önümüze bakacağız." açıklamasını yaptı.

Gevrek, saha zeminini gelecek maçlara hazırlayacaklarını, durumun da anlatılan kadar kötü olmadığını sözlerine ekledi.