Adil Gevrek: Hatalarımızdan ders çıkaracağız

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, kulübü daha ileriye taşıyacaklarını söyledi.

Süper Lig'de 2019-20 sezonunda küme düşmenin kaldırılmasının ardından, en az bir sezon daha Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanan kulüplerden biri olan 'da kulüp başkanı Adil Gevrek ve teknik direktör Hikmet Karaman, kararlara ilgili düşüncelerini paylaştı.

TRT Spor'a konuşan Gevrek ve Karaman, karardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Adil Gevrek: Hatalarımızdan ders çıkaracağız

Karar verebilen, bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de çok hatalar yaptık. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Şu an çifte bayram yaşasak da daha sağlam adımlar atacağız. Bütünleşeceğiz. Malatya'yı daha ileriye taşımak istiyoruz.

Hikmet Karaman: Hiç aklınıza gelmeyecek 3 takım düştü

Mutlaka çok farklı fikirler ortaya çıkabilir. Salgının getirdiği çok fazla şeyler var. Son 8 haftadaki puanları değerlendirirseniz, hiç aklınıza gelmeyecek 3 takım düştü. Tüm bu olayları göz önüne getirdiğinizde, bu kararı alanlara teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Küme düşen bir takım olarak kesinlikle bunun arkasına sığınmıyoruz ama giden futbolcularımız, oynamak istemediğini belirtenler oldu.