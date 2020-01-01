Adil Gevrek, Guilherme transferini anlattı!

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Guilherme'nin Trabzonspor'a olan transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkanı Adil Gevrek, Guilherme transferiyle 'la aralarındaki dostluğa zarar geldiğini söyledi.

Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gevrek, "Sahanın içinde birbirimize rakip olabiliriz bu gayet doğal, herkes maçı kazanmak isteyebilir ama asla bunu stadın dışına taşımamamız lazım. Birbirimizle diyaloglarımızın mutlaka olması gerekiyor. Trabzonspor ile bizim ezelden gelen bir kardeşliğimiz var ve bunu korumak için çok büyük mücadeleler verdik. Ama maalesef Guilherme transferi ile kardeşliğimizi zedeleyecek bir duruma getirdiler." diye konuştu.

"Kardeşliğimizi zedelememek adına..."

Bu transferin etik olmadığını kaydeden Gevrek şunları aktardı: "Trabzonspor camiası ve taraftarına asla bir şey demiyorum ama yönetim olarak bunun doğru olmadığını bugün yüzlerine de söyledim. Bunun etik olmadığını, bunun yanlış bir şey olduğunu izah ettim. Guilherme transferinde 1 gün kala böyle bir girişimin yapılmasını doğru bulmadığımızı söyledik. Kaldı ki 40 bin euro'yu yatırarak oyuncu alabiliyoruz deniliyordu. Gördük ki bütün bu parayı yatırarak gidemiyormuş. 40 bin euro'yu yatırıp da bu oyuncuyu alamadılar. Bunun altını çizerek söylüyorum çünkü Malatyaspor taraftarı bizi bekliyor, bu konuda cevap bekliyor. Bunun karşılığında bedel alarak, hatırı sayılan insanlar araya girince Trabzon ile olan kardeşliğimizi zedelememek adına bu transfere müsaade ettik. Yoksa bu transfer 40 bin euro ile bitmedi, yaklaşık olarak 500 bin euro'ya bitti. Bunu da bütün Malatyaspor taraftarının bilmesinde fayda var. Trabzon taraftarları ile böyle bir husumet içinde olmak istemiyoruz ama yönetimsel olarak bana göre ve Trabzonluların da kabul etmeyeceği bir konu olduğunu düşünüyorum."