adidas Football ve Y-3, krampon tarihinin en çok beğenilen tasarımlarından birini yeniden hayata geçirmek için bir kez daha güçlerini birleştirdi. Markalar bugün, 2006'da ünlenen efsanevi “Beast” grafiğini yeni nesil futbolcular için yeniden yorumlayan Y-3 Beast Limited Collection'ı tanıttı.

Sınırlı sayıdaki koleksiyon, Yohji Yamamoto'nun üst düzey moda estetiğini son teknoloji futbol yenilikleriyle buluşturarak adidas'ın en üst seviye performans modelleri Predator Elite ve F50 Elite'e taşınıyor.

Koleksiyon, adidas Football'un en çok beğenilen iki serisi arasındaki köklü rekabeti iki farklı görsel yorumla kutluyor. F50 Elite, modelin hız ve çeviklik arayışını yansıtan, canavardan ilham alan dinamik detaylarla elektrik mavisi renkte sunuluyor.

adidas

Predator Elite ise sahadaki gücü, hassasiyeti ve tam kontrolü simgeleyen vahşi bir kaplan grafiğiyle çarpıcı bir turuncu tasarıma sahip. Her iki krampon da adidas'ın en yeni performans teknolojileriyle üretildi. Böylece günümüz sporcuları, geçmişten gelen iddialı bir tasarımı taşırken üst düzey teknolojiye güvenebilecek.

adidas'a yakışır biçimde koleksiyon, sahadaki resmî ilk gösterimi için dünya futbolunun en kritik karşılaşmasına çıkıyor. Y-3 Beast koleksiyonu, hem FC Barcelona'nın hem de Real Madrid'in önde gelen adidas sporcularının kramponları futbolun en büyük sahnelerinden birinde sergileyeceği El Clásico'da ön plana çıkacak.

adidas

Turuncu Predator Elite'i Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold, Pedri, Raphinha, Marc Bernal ve Pau Cubarsí giyecek. Elektrik mavisi F50 Elite ise Lamine Yamal, Dani Olmo, Rodrygo, Brahim Díaz ve Dean Huijsen'in ayağında olacak.

Predator ile F50 arasındaki ikonik rekabeti sahaya taşıyan bu maç, adidas Football'un en çok rağbet gören sınırlı sayıdaki koleksiyonlarının hikâyesinde yeni bir sayfa açacak.

adidas

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