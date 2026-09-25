adidas, Lionel Messi’nin milli takımdaki efsanevi kariyerini anmak için dönüm noktası niteliğinde bir Arjantin koleksiyonunu resmen tanıttı. Koleksiyonun öne çıkan parçası, Arjantin’in Messi’nin 6 Ekim’deki son milli maçında giyeceği özel üretim forma oldu.

Futbol tarihindeki belirleyici bir ana işaret etmek için tasarlanan bu özel forma, üst düzey performans odaklı yenilikleri hem ülkeye hem de onun en büyük ikonuna yönelik güçlü sembolik göndermelerle bir araya getiriyor.

adidas

Formanın tasarımı, Arjantin’in en ikonik ulusal sembollerinden biri olan Mayıs Güneşi’nin modern bir yeniden yorumunu merkeze alıyor ve bu detay gövdenin ön ve arka kısmına yayılıyor. Klasik açık mavi ve beyaz renk paleti, federasyon armasında, biye detaylarında ve oyuncu numaralarında kullanılan premium altın dokunuşlarla zenginleştirildi; bu da Messi’nin milli takım yolculuğunu tanımlayan kupaları ve tarihi başarıları kutluyor.

Nadir görülen bir ayrıcalık işareti olarak, geleneksel adidas performans logosunun yerini Messi’nin kişisel imza logosu aldı. Defne dalları ve Sol de Mayo ile çerçevelenen ikonik 10 numarayı içeren özel bir son dokunuş da bu anı niteliğindeki görünümü tamamlıyor.

adidas

Üst düzey futbolun talepleri için geliştirilen formada adidas’ın en yeni CLIMACOOL+ teknolojisi kullanılıyor. 3D vücut haritalaması ve mühendislik ürünü esnek kumaşlarla üretilen forma, yüksek yoğunluklu koşullarda havalandırma ve nem yönetimini optimize ediyor. Saha içinde hava akışını ve konforu en üst seviyeye çıkarmak için delikli üç şerit paneller ve stratejik file bölgeler forma boyunca entegre edildi.

adidas

adidas, maç formasının ötesinde taraftarlara bu mirası kutlamanın daha fazla yolunu sunmak için kapsamlı bir Messi x Arjantin kapsül koleksiyonu da çıkarıyor. Koleksiyonda, Arjantin bayrağından türetilen cesur grafiklere sahip bir maç önü serisi yer alıyor. Bu kültür giyim hattı, tasarım dilini günlük kullanım için yaşam tarzı silüetlerine ve buna uygun özel üretim şortlar ile çoraplara taşıyor.

Satın al: adidas x Lionel Messi özel üretim forma

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