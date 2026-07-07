Adidas, FIFA Dünya Kupası 26™ Finali’nin resmi topunu tanıttı

Adidas bugün, FIFA 26™ Dünya Kupası’nın yarı finalleri, üçüncülük maçı ve final maçlarının resmi topu olan TRIONDA FINAL’i tanıttı. Bu top, dünya futbolunun en önemli anlarını daha da yüceltmek üzere tasarlandı.

Ekim 2025’te tanıtılan TRIONDA topundan ilham alan TRIONDA FINAL topu, performans odaklı aynı yapıyı koruyarak resmi topun tasarımını daha da geliştirdi. FIFA Dünya Kupası tarihinde ilk kez, Adidas geleneksel renk değişikliğinin ötesine geçerek, turnuvanın final maçlarının önemini yansıtan özel bir tasarım sunuyor.





Adidas





Adidas





Adidas





TRIONDA FINAL topunun tasarımı, futbol dünyasının en önemli ödülüne doğru yapılan yolculuktan ilham alıyor. Siyah zemin üzerine yerleştirilmiş lüks altın dokunuş, FIFA Dünya Kupası™’nı simgelerken topun görünümünü ve hissini bir üst seviyeye taşıyor ve turnuvanın final aşamaları için cesur ve şık bir görsel kimlik yaratıyor. Kırmızı ve pembe renklerdeki dinamik dokunuşlar, tasarıma enerji katarken aynı zamanda sahadaki ayakkabılarla görsel bir bağ kuruyor.

TRIONDA FINAL topu, turnuvanın belirleyici maçlarına ev sahipliği yapacak şehirleri, parçaların desenlerine doğrudan entegre edilmiş cesur bir çizgisel stil ile kutluyor. Son 4 maça ev sahipliği yapacak dört şehir olan Dallas, Atlanta, Miami ve New York, tasarımın ana panellerinde öne çıkarken, geri kalan ev sahibi şehirler üçgen tasarım öğelerine entegre edilerek topun yüzeyi boyunca çok katmanlı bir hikaye anlatımı sağlanıyor.

Top, açılış maçından turnuvanın son düdüğüne kadar sahada benzer bir performans sağlamak için TRIONDA’da olduğu gibi dört parçalı yapısını, parça şeklini ve yüzey yapısını koruyor. Performans açısından, yapı ideal aerodinamik ve uçuş stabilitesini desteklemek üzere kasıtlı olarak derin dikişler ve stratejik olarak yerleştirilmiş yüzey dokuları ile tasarlanmıştır. TRIONDA FINAL ayrıca, maç yetkililerinin daha hızlı karar almasını desteklemek ve oyunla ilgili bilgileri zenginleştirmek amacıyla, top hakkında gerçek zamanlı ve hassas veriler sağlayan adidas Connected Ball teknolojisinin en son gelişmesini de barındırıyor.

Resmi TRIONDA FINAL topu, bugünden itibaren adidas mağazalarında, seçili bazı mağazalarda ve adidas.com üzerinden satın alınabilir.