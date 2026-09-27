Adeta "taş devrinden" bir maçta: Zaki, Ürdün ile ilk maçında sendeledi

Faslı Badou Zaki, Ürdün Milli Takımı'ndaki görevine Suriye ile 1-1 berabere kalarak başladı. Pazar akşamı Kuwaisme'deki Kral II. Abdullah Stadı'nda oynanan hazırlık maçı, iki takımın Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2027 Asya Kupası finallerine katılım hazırlıkları kapsamında gerçekleşti.

Ürdün Milli Takımı, 38. dakikada Ali Alwan ile öne geçti; ardından Suriye Milli Takımı 52. dakikada Jan Mustafa ile beraberliği yakaladı. Böylece iki takım, Zaki'nin Ürdün teknik ekibinin başındaki ilk sınavında beraberlikle yetindi.

Maç, saha dışında teknik bir krize sahne oldu. Televizyon yayını, karşılaşmayı takip edenlerin sosyal medya üzerinden tepkisini çeken sorunlarla karşılaştı ve "beIN Sports" kanalları, yayın sinyaline bağlı sorunlar nedeniyle maçın aktarımını sürdüremedi.

Maçın "beIN Sports" ile birlikte Ürdün Spor Kanalı üzerinden yayınlanması planlanıyordu; ancak görüntü kalitesinin kötü olması ve teknik kesintiler yayın sürecine eşlik etti. Bu durum, arızadan sorumlu tarafın kim olduğuna dair soruları gündeme getirdi.

Ürdün Spor Kanalı, durumunu açıklamakta gecikmedi ve teknik sorunların kendi tarafından kaynaklanmadığını vurguladı.

Kanal yaptığı açıklamada şunları söyledi: «Maç yayınına eşlik eden ve Ürdün Futbol Federasyonu ile sözleşme yapan yayıncı şirketten kaynaklanan teknik hatalar için özür dileriz."

Kanal ayrıca, maç yayın sürecine eşlik eden tartışmayı sonlandırma çabasıyla, "Televizyon yayınını mümkün olan en iyi kalitede sunma konusundaki hassasiyetimizi teyit ederiz" ifadelerini ekledi.