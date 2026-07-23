Barcelona'nın yeni transferi Alman Karim Adeyemi, Blaugrana'nın teklifini kabul etmesinin başlıca nedeninin, Barça'nın teknik direktörü ve kendisinin de vatandaşı olan Hansi Flick olduğunu doğruladı.

Barcelona kulübü, bugün perşembe günü, Alman Karim Adeyemi'yi Borussia Dortmund'dan gelerek 2031 yılına kadar sözleşmeyle kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Adeyemi, tanıtımı için basın mensuplarının karşısına çıktığı bir basın toplantısında ilk sözlerinde şunları söyledi: "Flick başlıca sebep. Bana kulübün neye ihtiyacı olduğunu söyledi ve ben de bunu kanıtlamak için buraya geldim."

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre sözlerini şöyle sürdürdü: "Uzun bir sohbet yaptık, ancak ona mevkiimi sormadım. Bana hazır olup olmadığımı sordu, ben de olumlu yanıt verdim ve elimden gelenin en iyisini yapacağımı söyledim."

Şöyle tamamladı: "Benim için bu büyük bir adım. Burası dünyadaki diğerlerinden tamamen farklı bir kulüp."

Böylece Adeyemi, Almanya Milli Takımı'nı çalıştırdığı dönemde kendisine ilk kez milli takım formasını giyme fırsatı veren Barça teknik direktörü Hansi Flick ile yeniden bir araya gelme fırsatını yakalamış olacak.