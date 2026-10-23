Barcelona'nın yıldızı Karim Adeyemi, akademide kendisini en çok etkileyen oyuncunun Xavi Espart olduğunu belirtti.

Bu açıklama, Adeyemi'nin Cuma günü, El Clásico'dan iki gün önce YouTube kanalı aracılığıyla Katalan kulübünün taraftarlarının sorularını yanıtlamasının ardından geldi; ayrıca takımdaki ilk aylarından da söz etti.

İlk El Clásico'sunu oynayacak olması hakkında Adeyemi şöyle konuştu: "Kesinlikle çok heyecanlıyım."

Teknik direktör Hansi Flick'ten aldığı en önemli tavsiyeyle ilgili olarak ise şunları söyledi: "Bana söylediği en önemli şey, kulübün atmosferinin ve Katalonya'daki insanların tadını çıkarmamdı."

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Tatil geçirmek için en sevdiği yer hakkında ise şunları açıkladı: "Tek bir yer belirlemek çok zor. Japonya'yı seviyorum, ayrıca Arnavutluk ve Kosova'ya gitmeyi de seviyorum."

En sevdiği golleri hakkında şöyle konuştu: "En sevdiğim gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye karşı attığım goldü, ama Barcelona forması altında attığım ilk golü de çok seviyorum."

Barcelona'ya transfer olma kararıyla ilgili olarak ise şunları vurguladı: "Kararımdan tamamen emindim. Dünyanın en iyi oyuncuları her zaman bu kulüpte oynadı ve Barcelona muhteşem bir kulüp."

İspanyolca seviyesi hakkında ise şunları ekledi: "Uyum süreci kolay ilerliyor, ama İspanyolcam..."

Lionel Messi hariç Barcelona'daki en sevdiği oyuncuyla ilgili olarak şu yanıtı verdi: "Andrés Iniesta, Neymar ve Ronaldinho."

La Masia akademisinde kendisini en çok etkileyen oyuncu hakkında ise şöyle konuştu: "Xavi Espart gerçekten çok iyi bir oyuncu ve beni etkiledi."

Hansi Flick ile olan özel ilişkisiyle ilgili olarak Adeyemi şunları söyledi: "Öyle olduğunu düşünüyorum. Buraya gelmemdeki başlıca sebeplerden biri oydu ve ona çok minnettarım. Flick, tüm oyuncular için çok önemli bir insan ve her biriyle özel bir ilişkisi var."

Antrenmanlar sırasında karşısında savunma yapmak zorunda kaldığı en zorlu oyuncular hakkında ise sözlerini şöyle tamamladı: "Lamine Yamal, ayrıca Raphinha. Sadece bir oyuncu seçemem."