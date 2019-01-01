Adem Ljajic: "Umarım önümüzdeki yıl da burada olurum"

Çaykur Rizespor ile oynanan maça damgasını vuran Beşiktaş'ın Sırp yıldızı, siyah-beyazlı ekipte çok mutlu olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Adem Ljajic, Çaykur Rizespor karşısında aldıkları 7-2'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Sırp yıldız, karşılaşmada 2 gol atıp 3 de asist yaparak galibiyetin mimarı olmuştu.

Maçın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Ljajic, "Sonuca bakanlar çok kolay bir maç olduğunu zannedebilirler 7-2'yi görünce ama kesinlikle kolay değildi, çok zor bir maç oynadık. Kazanmayı hak ettik. Takım halinde yardımlaşma örneği gösterdik ve çok güzel bir sonuç aldık." dedi.

"Umarım uzun seneler Beşiktaş'a hizmet ederim"

Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu anlatan Ljajic, şöyle devam etti: "Umarım önümüzdeki sene de burada olurum. Sahada takımım ve takım arkadaşlarım için her şeyimi vermeye çalışıyorum. Sanırım Beşiktaş formasıyla oynadığım en iyi maç bu akşamdı. Beşiktaş için oynamaktan çok memnunum. Umarım uzun seneler Beşiktaş'a hizmet ederim."

"Bu akşam Güven'in akşamı oldu"

Oyuna girdikten sonra hat-trick yapan Güven Yalçın'dan ve Burak Yılmaz'dan da övgü dolu sözlerle bahseden Ljajic, "Bu akşam Güven'in akşamı oldu. Oyuna girdi ve 3 gol attı. Beni kendi adıma sevindiren nokta gollerden ziyade yaptığım asistler oldu. Burak'ın gol atması da beni çok mutlu etti. Burak Yılmaz sezon başından beri bizimle olsaydı bulunduğumuz nokta daha farklı olabilirdi. Çok önemli ve çok değerli bir oyuncu." diye konuştu.