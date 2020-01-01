Adem Ljajic: Kötü bir performans gösterdim

Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, eleştirileri kabul ettiğini ve performansından memnun olmadığını söyledi.

Sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Adem Ljajic, A Spor'un sorularını yanıtladı.

İlk yarının Beşiktaş adına daha iyi geçebileceğini söyleyen Ljajic, "İlk yarının başında önümüze gelene puan verdik. Daha iyi olabilirdik ancak o günler geride kaldı." dedi.

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Performansına yönelik eleştirileri cevaplayan Ljajic, "Benden çok yüksek bir beklenti var ancak bunun beni mutlu ettiğini söylemeliyim. Takımın sallantılı performansı içinde ben de kötü bir performans gösterdim. Bize yapılan eleştiriler de övgüler de çok çabuk değişiklik gösterebiliyor. Eleştirileri kabul ediyorum ancak kendi seviyeme çıkınca bu eleştiriler yerini övgüye bırakacaktır."

Ljajic'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

" 'de taktik daha az önemseniyor"

"İlk geldiğim ayın ardından hiç adaptasyon sorunu yaşamadım. Burada fizik gücü çok ön planda, benim için sert bir geçiş oldu. Türkiye'de taktik daha az önemseniyor çünkü fiziğe dayalı bir futbol oynanıyor."

"Abdullah Avcı kendi sistemini getirdi"

"Hocamız Beşiktaş'a sistemini getirdi. Bizim üzerimize düşen o sistemi sahada uygulayabilmek ancak bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Beni önce 10 numarada denedi ancak zamanla pozisyonumda değişiklik oldu."

"Şenol Güneş'e çok teşekkür ederim"

"Şenol Güneş benim için çok önemli bir insan. Benim içimde önemli bir yeri var. Geçen sene kötü oynasam bile beni sahada tuttu. Adaptasyonumda önemli bir yeri var. Kendisine tekrar çok teşekkür ederim."