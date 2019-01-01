Adem Ljajic, Fenerbahçe derbisinde cezalı

Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Yeni Malatyaspor karşısında sarı kart görerek Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic, Yeni Malatyaspor maçında sevinç ile üzüntüyü bir arada yaşadı.

Maçın 70. dakikasında Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydeden Ljajic, bu golle takımını yeniden öne geçirdi. Ardından gol sevincini yaşarken, korner bayrağına tekme atan Sırp yıldız, bu hareketinin bedelini sarı kartla ödedi.

Sınırda olan Ljajic, böylece Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü. Sırp oyuncu, kartı gördükten sonra büyük bir üzüntü yaşadı.