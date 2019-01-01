Adem Büyük Galatasaray'la anlaştı

Sarı kırmızılılar, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncuyu renklerine bağladı.

, ile sözleşmesi sona eren Adem Büyük'ü resmen renklerine bağladı.

Sarı kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Galatasaray'a hoş geldin Valentine Ozornwafor! pic.twitter.com/3CS553N8M8 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 28, 2019

Galatasaray tecrübeli oyuncuya ilk sezon 3,5 milyon TL, ikinci yılında ise 4 milyon TL yıllık ücret verecek.

Adem Büyük, 2018/19 sezonunda Yeni Malatyaspor formasıyla çıktığı 27 Süper Lig maçında 6 kez gol sevinci yaşadı.