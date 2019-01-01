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Adem Büyük Galatasaray'la anlaştı

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Galatasaray.org
Sarı kırmızılılar, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncuyu renklerine bağladı.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren Adem Büyük'ü resmen renklerine bağladı.

Sarı kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Galatasaray tecrübeli oyuncuya ilk sezon 3,5 milyon TL, ikinci yılında ise 4 milyon TL yıllık ücret verecek.

Adem Büyük, 2018/19 sezonunda Yeni Malatyaspor formasıyla çıktığı 27 Süper Lig maçında 6 kez gol sevinci yaşadı.

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