Adem Büyük Galatasaray'ı 90+9'da zafere taşıdı

Transferi açıklandığında eleştiri oklarının hedefinde olan Adem Büyük, sarı kırmızılı takımı 90+9'da Galatasaray'ın galibiyet golünü attı.

'ın yeni transferlerinden Adem Büyük, deplasmanında takımını zafere taşıdı.

Geçtiğimiz sezon 'da başarılı bir performans sergileyen Adem Büyük, sözleşmesinin bitiminde bedelsiz olarak sarı kırmızılı takıma transfer olmuştu. Bu transferin ardından özellikle sosyal medyada birçok taraftar tecrübeli oyuncunun transferini eleştirmişti.

Galatasaray kadrosuna derinlik katması için transfer edilen Adem Büyük, Kayserispor deplasmanında skor 1-1 iken oyuna girdi. 32 yaşındaki oyuncu 90+9'da gelen kenar ortasına iyi yükselerek topu kontrol etti ve ardından filelere yollamayı başardı.

Sarı kırmızılı forma altında ilk golünü atan Adem, golden sonra büyük bir sevinç yaşadı.