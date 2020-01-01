Adem Büyük, Galatasaray'dan ayrıldı

Sarı Kırmızılılar, tecrübeli forvetin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

'ın KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbolcumuz Adem Büyük ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.010.508 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir.

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Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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33 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarlarına veda etti:

"Sevgili Galatasaray Ailesi, geçtiğimiz yıl beni aranıza kabul ettiğinizde bana layık göreceğiniz sevginin bu denli büyük ve eşsiz olacağını tahmin edemezdim. Galatasaray'daki ilk anımdan itibaren beni sahiplendiniz ve hep özel hissettirdiniz. Ben de bu sevgiye karşılık verebilmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya ve üzerimde taşıdığım armanın değerini bilerek hareket etmeye çalıştım. Bugün yeni bir yolculuğa daha başlıyorum ancak sevginizi kalbimde hep taşıyacağım. Galatasaray'daki kariyerim boyunca bana güvenip yanımda olan başta hocam Sayın Fatih Terim olmak üzere, teknik heyetimize, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına, Florya Metin Oktay Tesisleri çalışanlarına ve Galatasaray'ın büyük taraftarına teşekkür ederim. Hakkım varsa helal olsun, siz de hakkınızı helal edin. Hoşça kalın."