Adem Büyük, Galatasaray'a doğru!

Geçtiğimiz sezon yerli futbolcularından istediği katkıyı alamayan Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi biten Adem Büyük ile anlaşmak üzere.

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan , transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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beIN Sports'un haberine göre Galatasaray'ın gündemindeki son isim Adem Büyük. ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki futbolcuyla görüşmeler sürerken anlaşmanın yakın olduğu kaydedildi.

'de mücadele eden kulüplerin 28 kişilik kadroda 14 yerli oyuncu bulundurması zorunlu. Sarı kırmızılılar'ın ayrıca Şampiyonlar Ligi'ne bildirecekleri geniş kadroda 'de yetişmiş en az 8 futbolcu bulundurması gerekiyor. Yönetim, Adem Büyük transferiyle katkı alabileceği ve yerli kontenjanında elini rahatlatacak bir oyuncuyu takıma kazandırmak istiyor.

Beşiktaş altyapısından yetişen Adem Büyük, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması ile 27 lig maçına çıkarken 6 gol ve 2 asistle mücadele etti.