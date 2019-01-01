Süper Lig

Adem Büyük: Fatih Terim tam bir lider

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Galatasaray.org
Galatasaray'ın yeni transferi Adem Büyük, yeni sezon öncesi heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Galatasaray'ın hücum hattının yeni üyelerinden Adem Büyük açıklamalarda bulundu.

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beIN Sports'a konuşan 31 yaşındaki oyuncu "Galatasaray'dan teklif gelince çok heyecanlandım, inanamadım önce. Teklifi hiç düşünmeden kabul ettim. Burayı seçmemdeki birinci neden Fatih Terim. Tam bir lider. Saha içinde de saha dışında da örnek bir teknik adam. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım için çok heyecanlıyım. Real Madrid, Dortmund ve Bayern Münih ile eşleşmemizi isterim. Bartali bize çok şey katıyor. Yoruluyoruz, üzülüyoruz, acı çekiyoruz ama bunun meyvelerini ligde toplayacağız" ifadelerini kullandı.

Sezon öncesi hazırlık döneminde Leipzig, Augsburg ve Bordeaux karşısında forma giyen Adem Büyük, 3-1 kazanılan Bordeaux karşılaşmasında 1 gol ve 1 asist kaydetti.

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