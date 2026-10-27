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Allegri Napoli RomaGetty Images
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Adani: "Allegri'nin futbolu bitti, ceket maskaralığı da yeter artık"

M. Allegri

Massimiliano Allegri tartışma yaratmayı sürdürüyor. Livornolu teknik direktör, Napoli-Roma maçının 3-3 sona ermesinin ardından bugün daha da çok konuşuluyor. Son dakikalarda beraberlik golünü yedikten sonra öfke patlaması yaşayan Allegri oyundan atıldı, ardından kariyerinde sık sık yaptığı gibi ceketini çıkardı ve Roma takımına yönelik suçlamalarda bulundu. Bütün bunları ve Allegri'nin sezona sendeleyerek başlamasını Daniele AdaniLa Domenica Sportiva programının son bölümünde değerlendirdi. İşte açıklamaları.


Daniele Adani'nin Massimiliano Allegri hakkındaki yorumu: "Onun futbol anlayışının devri artık bitti. Gattuso'nun yarısı kadar puanı var. Aynı şey Amorim ve Spalletti'nin başına gelseydi onların kafalarını koparırlardı. Oysa Allegri'yi savunan, hep aynı kişilerden oluşan gazeteci dostları var. Ayrıca sirke dönen basın toplantılarındaki bu saçmalıklar ve soytarılıklar da artık yeter. Maçlar kötüye gittiğinde ceketini çıkarma gibi soytarılıklarla işi sonunda hep kavgaya döküyor."

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