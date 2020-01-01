Adanaspor'da 30 vaka tespit edildi!

Adanaspor'da 21'i futbolcu toplam 30 kişinin testi pozitif çıktı. Turuncu lacivertli ekibin Boluspor ile oynayacağı mücadele ertelendi.

TFF 1. Lig ekiplerinden 'da, 21'i futbolcu toplam 30 kişinin testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün kulübümüzde yapılan Kovid-19 PCR testinde 30 kişi daha pozitif çıkmıştır. Bu kişilerden 21’i futbolcu, 6’sı personel, 1’i teknik ekip olup, yöneticilerimizden Hamza Akgül ve İlhan Sevimli’nin de test sonuçları pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

Turuncu-beyazlı ekibin ligin 11. haftasında oynaması gereken Beypiliç maçı da vakalar nedeniyle ertelendi.

Daha fazla takım

Futbol Federasyonu internet sitesinde, 30 Kasım Pazartesi günü saat 18.00'de oynanması planlanan Adanaspor-Beypiliç Boluspor karşılaşmasının ertelendiği bilgisi yer aldı.