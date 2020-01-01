Adana Demirspor'da ikinci Ümit Özat dönemi
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AA
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Cüneyt Dumlupınar'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ümit Özat getirildi.
Kulüp başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Ümit Özat ile bir yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.
43 yaşındaki teknik adam, 2018-19 sezonunun ortasında Adana Demirspor'u çalıştırmış ve geride bıraktığımız sezonun başında görevinden ayrılmıştı.
Ümit Özat, geçen sezon son olarak Bosna-Hersek ekiplerinden NK Celik Zenica'da görev almıştı.