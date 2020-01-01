Adam Lallana'nın yeni adresi Brighton

Liverpool ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Brighton ile üç yıllığına anlaşmaya vardı.

30 yıl aradan sonra Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan 'da beklenen ayrılıklardan biri yaşanıyor. 2014 yazında yaklaşık 30 milyon euro karşılığında 'dan transfer edilen Lallana'nın sona eren sözleşmesi uzatılmadı.

Goal'ün edindiği bilgiye göre Lallana, Premier Lig'de kalmayı garantileyen ile el sıkıştı. Lallana ile , ve eski kulübü Southampton'ın da ilgilendiği ancak bu futbolcunun tercihini Brighton'dan yana kullandığı öğrenildi.

6 sezon Liverpool forması giyen Lallana, çıktığı 180 resmi maçta rakip ağları 22 kez havalandırma başarısı gösterdi.