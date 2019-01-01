Adam Bogdan: Lazar Markovic bir dahiydi

Liverpool’un eski kalecilerinden Adam Bogdan, Lazar Markovic için "O bir dahiydi” dedi.

Bir dönem ’un üçüncü kalecisi olan Adam Bogdan, eski takım arkadaşları için övgü dolu sözler kullandı.

Liverpool forması giyen her oyuncunun çok yetenekli olduğunu söyleyen Bogdan, ’un golcüsü Daniel Sturridge ile eski Fenerbahçeli Lazar Markovic’e ayrı bir parantez açtı.

Markovic’in antrenmanlarda çok iyi olduğunu söyleyen Bogdan, Sırp futbolcu için ‘Özellikle beşe bir antrenmanlarında gerçek bir dahiydi” dedi.

Sturridge’in de bitiriciliğine dikkat çeken Macar kaleci, “Topu istediği köşeye gönderirdi” diye konuştu.

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Liverpool, 2014 yazında ’dan transfer ettiği Markovic’in bonservisine 25 milyon euro vermiş ancak bu ücretin karşılığını sahada alamamıştı.

, 2015 yazında Markovic’i kiralamış ancak Sırp futbolcu kariyerinde de hayal kırıklığı yaratmıştı.

25 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde altyapısından yetiştiği kulüp olan Partizan'a imza attı.