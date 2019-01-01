Ada Hegerberg, Dünya Kupası'nda oynamayacak

Dünyanın en iyi kadın futbolcularından Ada Hegerberg, 2019 Kadınlar Dünya Kupası'nda oynamayacak. Sebebi ise sakatlık değil.

Norveçli forvet Ada Hegerberg, dünyanın en iyi kadın futbolcularından biri olmasına rağmen 2017 yılından bu yana ülkesinin milli takımında forma giymiyor.

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Hegerberg, ülke futbolunda kadınların erkekler ile eşit çalışma şartlarına sahip olabilmesi için farkındalık yaratmak amacıyla 2019 Kadınlar Dünya Kupası'nda da forma giymeyeceğini açıkladı. Yıldız futbolcu, The Guardian 'a yaptığı açıklamada: "Futbol, yıllardır Norveçli kızlar için en önemli spor. Buna rağmen erkekler ile aynı imkanlara sahip değiller." dedi.

23 yaşındaki futbolcu, The Players Tribune için kaleme aldığı yazıda kadın futboluna yatırım yapmanın kulüp, şehir ve oyuncular için kazan - kazan taktiği olduğunu bilen daha fazla sayıda yatırımcıya ihtiyacı olduğunu belirtti.

Hegerberg'in kupaya katılmayacağını açıklaması, ülkesi Norveç'te büyük bir yankı uyandırdı. Norveç Futbol Federasyonu, futbolcularla bir araya gelerek eşit ücret konusunda anlaşma sağladı ve milli futbolculardan Lisa Klaveness'ı Norveç Futbol Federasyonu Futbol Direktörlüğü görevine getirdi.

Ancak yaşanan gelişmelere rağmen Hegerberg, kararını değiştirmedi. 1995 yılında kupayı kazanan Norveç, 'da Hegerberg'den yoksun mücadele edecek.