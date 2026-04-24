AD: "Jordi Cruijff, yeni transferine Ajax'tan ayrılabileceğini bildirdi"

Algemeen Dagblad gazetesi Cuma günü, Kasper Dolberg'in Ajax'a dönüşünün muhtemelen tek sezonla sınırlı kalacağını bildirdi. Gazeteye göre Danimarkalı forvet, teknik direktör Jordi Cruijff'ten kötü haber aldı.

Ajax, geçen yaz Anderlecht'e 10 milyon euro ödeyerek "IJskonijn" lakaplı oyuncunun geri dönüşünü gerçekleştirdi. Forvet, transfer döneminin son gününde kadroya katıldı ve Sunderland'a transfer olan Brian Brobbey'in yerini doldurması bekleniyordu.

2015 ile 2019 yılları arasında Amsterdam ekibinde forma giyen ve özellikle ilk sezonlarında etkileyici bir performans sergileyen Danimarkalı oyuncudan beklentiler yüksekti. Dolberg, Wout Weghorst ile rekabet etmek zorunda kaldı.

Fred Grim yönetiminde forvet düzenli olarak forma giyiyordu, ancak Oscar García'nın gelmesinden bu yana sahada kalma süresi azaldı ve Dolberg, İspanyol teknik direktörün yönetiminde giderek daha sık yedek kulübesinde kalmak zorunda kalıyor. Bu durumun esas olarak oyun tarzıyla ilgisi var gibi görünüyor. Cruijff, önümüzdeki sezon için de yüksek pres içeren bir oyun tarzı hedefliyor gibi görünüyor.

Algemeen Dagblad'dan John Inan'a göre, Dolberg'in ikinci dönemi bir sezonla sınırlı kalacak, en azından Cruijff'e kalırsa. Inan, Dolberg'in ikinci döneminin birkaç yıl sürecek mi sorusuna ilişkin olarak, "Jordi Cruijff'e kalırsa hayır" diye yazıyor. "Yeni teknik direktör, ona başka bir kulüp araması gerektiğini bile bildirmiş. Bunun açıklaması ise: 'Dolberg oyun tarzımıza uymuyor.'"

García daha önce Dolberg'in oyun tarzına tam olarak uymadığını, özellikle de pres konusunda, belirtmişti. "Onun nitelikleri, topsuz oyunundan çok topla oynarken ortaya çıkıyor," dedi García. İspanyol teknik adam, Sparta Rotterdam'a karşı oynanan ilk maçında bu nedenle Don-Angelo Konadu'yu tercih etti ve bunun için nedenleri vardı. "Dolberg topla iyi, topu tutabiliyor ve pas yapabiliyor, ancak Konadu ile yüksek yoğunlukta baskı kurmaya devam edebildik," demişti teknik direktör o zaman.

Dolberg, pas oyununda düzenli olarak yeteneklerini sergilese de, her zaman gol bulmayı başaramıyor. 34 maçta 10 gol attı, bunlardan sadece üçü Eredivisie'deydi. 56 kez Danimarka milli forması giyen oyuncunun sözleşmesi 2029 yazına kadar devam ediyor.