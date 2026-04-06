AD bundan emin: "Hollanda milli takım kadrosuna geri dönecek, izleyin ve görün!"

Algemeen Dagblad gazetesi muhabiri Maarten Wijffels, Marten de Roon'un Hollanda milli takım kadrosuna geri döneceğini düşünüyor. Ona göre, Jerdy Schouten'in Dünya Kupası'nı kaçırmasıyla birlikte deneyimli orta saha oyuncusu gündeme geldi.

Schouten, geçtiğimiz hafta sonu tam bir kabus yaşadı. Eredivisie'de FC Utrecht ile oynanan maç sırasında PSV'nin kaptanı şiddetli bir ağrı ile yere yığıldı.

Sedyeyle sahadan çıkarılan Schouten'in tıbbi muayenesi sonucunda çapraz bağının yırtıldığı ortaya çıktı. Bu nedenle en az dokuz ay sahalardan uzak kalacak ve Dünya Kupası'nı kesinlikle kaçıracak.

Wijffels, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın bu boşluğu De Roon'u kadroya alarak dolduracağını tahmin ediyor. 35 yaşındaki orta saha oyuncusu ve aynı zamanda Atalanta'nın kaptanı, maçlarda genellikle aynı pozisyonda oynuyor.

AD gazetesi, "Jerdy Schouten'ın başına gelen talihsizlik, Marten de Roon'u Oranje'nin Dünya Kupası kadrosuna geri getiriyor, izleyin ve görün" başlığını attı. "O, bu pozisyonu çok iyi bilen bir oyuncu, üstelik birçok final turnuvasında da oynamış. 42 milli maçta güvenilir bir asker olan biri."

"Koeman, De Roon'u tanıyor: formda, takımı tanıyor, baskıyı biliyor, Dünya Kupası'nın dinamiklerini biliyor. Ayrıca yedek oyuncu olarak da takımın yanında olacak. Son haftalarda Oranje'nin düzenli teknik ekip toplantılarında adı geçti," diyor Wijffels.

Gazeteci yazısında Koeman'ın daha önceki sözlerine atıfta bulunuyor. "Marten de Roon ara sıra hala aklımdan geçiyor," diye itiraf etmişti teknik direktör, en son hazırlık maçları öncesinde.