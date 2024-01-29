Acun Ilıcalı, Şampiyonlar Ligi'nden zarar ettiğini söylerken maçları şifresiz yayınlayacak gücünün olmadığını vurguladı.

Devlet kanalı TRT, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarına ev sahipliği yapacak.

Turnuvaların bir önceki yayıncısı EXXEN'in sahibi Acun Ilıcalı, Şampiyonlar Ligi'nden ciddi derecek zarar ettiklerini açıkladı. Ilıcalı ayrıca ihaleye, bilerek düşük tekliften girdiğini bildirdi.

Öte yandan ihaleyi kazanan TRT'yi tebrik eden iş adamı, TRT'nin açık kanaldan yayın yapmayı düşündüğünü belirtti. Ilıcalı, sahibi olduğu EXXEN platformunda yayınlanan Avrupa kupası maçlarında son üç yılda önemli bir zararın söz konusu olduğunu ve bu konuda büyük bir hevesle olmadıklarını belirtti.

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"Buna gücüm yok" dedi

EXXEN'de maçları şifresiz yayınlamak için gücünün olmadığını bildiren Ilıcalı, futbolseverler için açık kanaldan yayın yapmanın olumlu bir gelişme olacağını ifade etti.

TRT'nin maçların tamamını şifresiz yayınlayıp yayınlamayacağı ise henüz netlik kazanmadı.