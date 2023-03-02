Acun Ilıcalı, Kylian Mbappe'ye şart koştu: PSG'nin yıldızı gülmeden duramadı

Acun Ilıcalı, Omuz Omuza kampanyasına destek veren PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'den canlı yayında söz aldı.

Kylian Mbappe, Türkiye'deki ortak yayına bağlandı

Omuz Omuza kampanyasına destek verdi

Acun Ilıcalı'nın şartı, Fransız golcüyü güldürdü

NE OLDU? PSG'nin yıldızı Kylain Mbappe, Omuz Omuza kampanyası için canlı yayınlanan programa bağlandı. Mbappe, Türkiye'ye destek mesajı vererek, "Bu programa katılarak bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Elimde olan tüm imkanları kullanacağım" dedi.

ACUN ILICALI NE SÖYLEDİ? Acun Ilıcalı, Kylian Mbappe'ye şunları söyledi: "İnşallah ileride Türk insanıyla buluşma şansın olur. Tabii ki bizim bir takımımıza gol atmamak kaydıyla." Fransız golcü ise bu isteğe gülerek yanıt verdi.

BÜYÜK RESİM: Kylian Mbappe canlı yayından ayrıldıktan sonra ise Twitter hesabından Türkiye bayrağı ve hazır kıta asker emojisi paylaştı.