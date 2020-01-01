Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı satın aldığını açıkladı

Bir süredir Hollanda kulübünü satın alacağı konuşan Ilıcalı, anlaşmanın gerçekleştiğini resmen duyurdu.

Acun Ilıcalı, Survivor programının finalinde sahibi olduğu televizyon kanalıyla ilgili yeni programları açıklarken, ayrıca kulübü Fortuna Sittard’a da takipçi desteği istedi.

Geçtiğimiz aylarda ayyuka çıkan Fortuna Sittard’ı satın alacağına ilişkin dedikodularla ilgili canlı yayında ilk kez açıklama yapan Ilıcalı, "Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum” sözlerini kullandı.

Öte yandan Ilıcalı'nın Fortuna Sittard’ı sosyal medyadan takip etme çağrısında bulunmasından çok kısa bir süre sonra kulübün 21 bin takipçisi olan Instagram hesabı iki kat artarak 43 bini geçti.

Türk iş adamı Işıtan Gün’ün başkanlığını yaptığı kulüp, Eredivisie’de mücadele ediyor.