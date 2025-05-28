Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Asbaşkanlığı görevinden istifa mı etti?

Fenerbahçe'de asbaşkan olan Acun Ilıcalı'dan sarı-lacivertli kulüpten istifa ettiği iddia edilirken medya patronundan söylentilere net yanıt geldi.

Fenerbahçe şampiyonluk yarışını Galatasaray'a kaptırdı

Acun Ilıcalı'nın istifa ettiği iddia edildi

Medya patronundan yanıt geldi

NE OLDU? Süper Lig'de Galatasaray'la birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe yarışta galibiyeti rakibine kaptırdı ve sarı-lacivertlilerin şampiyonluk hasreti 11 yıla çıktı. Fenerbahçe taraftarları özellikle son maçlarda sarı-lacivertli yönetimi istifaya davet ederken Acun Ilıcalı'nın kulüpten ayrıldığı iddia edilmişti. Asbaşkanlık görevine devam ettiğini söyleyen Acun Ilıcalı iddialara yanıt verdi.

BÜYÜK RESİM: Fenerbahçe taraftarları kulüpte başkanlık koltuğu için seçim isterken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç seçim için eylül ayını işaret ediyor. Ancak imza kampanyası yürüten kongre üyeleri seçimi erkene çekmek için bastırıyor.

NE SÖYLENDİ? Yaşananlar sonrası sosyal medyada Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın görevinden istifa ettiği iddiaları gündeme gelmişti. Ekol Sports'un haberine göre, Acun Ilıcalı hakkında çıkan istifa iddialarını yalanladı: "Böyle bir sey yok. Hiç bir sıkıntı yok. Ne diyebilirim ki, yalan haber"

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SIRADA NE VAR? Bir gazetecinin "Önümüzdeki sezonla ilgili yönetimle bir görüşmesi oldu mu? Önümüzdeki sene takımdan beklentisi nedir? ve Fenerbahçe'den ayrılma söz konusu mu?" sorularına karşılık Jose Mourinho şunları söylemişti: "Size başkanımızın birkaç hafta önce televizyonda yaptığı röportajı gösteririm. O röportajda kendisi kalmamı istiyor. Kendisi bana güveniyor."