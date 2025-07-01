Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe sorusuna beklenmedik yanıt: "Ben bu işlerden yırttım"

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı yeni sezon öncesi kendisine Fenerbahçe'den ayrılık sürecini soran muhabirlere, "Ben bu işlerden yırttım" yanıtını verdi.

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra boşalan gündeminden oldukça memnun görünüyor.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de yeni sezon resmen başladı.

Takımın sahibi Acun Ilıcalı, sezonun ilk antrenmanında oyuncularla bir araya gelirken, hem teknik ekibe hem de taraftara güven mesajı verdi. Geçtiğimiz sezon Kayserispor’u çalıştıran Sergej Jakirovic ile yeni bir döneme adım atan Hull City, Hırvat teknik adam yönetimindeki ilk idmanını gerçekleştirdi.

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Takımı yalnız bırakmayan Ilıcalı, antrenmanın ardından soluğu İstanbul’da aldı. Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ilıcalı, yeni sezon için umutlu konuştu.

“İngiltere’den geldim, Hull City’de sezonu resmen başlattık. Hocamız Jakirovic’le ilk antrenmana çıktık, bizim için heyecan verici bir gündü,” diyen Acun Ilıcalı, iddialı bir sezon beklentisini şu sözlerle dile getirdi: “Bu sezon hedefimiz büyük. Hem oyuncularımız hem de taraftarımız fazlasıyla motive. Hull City adına başarılı bir sezon diliyorum.”

Öte yandan kısa süre önce Fenerbahçe Asbaşkanlığı görevinden ayrılan Acun Ilıcalı, sarı-lacivertli kulübün transfer gündemiyle ilgili gelen bir soruya ise esprili bir şekilde yanıt verdi: “Yırttım bu işlerden ben.”