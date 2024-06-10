Acun Ilıcalı: "Aziz Yıldırım'ı tahrik etmek için yaptım"

Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım hakkında söylediği sözlere açıklık getirdi.

Ali Koç üçüncü kez başkanlık koltuğuna oturdu

Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'un karşısına çıkamayacağını söylemişti

Bu sözlerle amacının Aziz Yıldırım'ı tahrik etmek olduğunu açıkladı

NE OLDU? Fenerbahçe'de 3. kez başkanlığa seçilen Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım ile ilgili söylediği, "Aziz Yıldırım, Ali Koç ile canlı yayına çıksın 'Ben hiçbir şey bilmiyorum' diyeceğim." sözlerine açıklık getirdi.

NE SÖYLENDİ? Telegol'e konuşan Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım ile ilgili bu sözleri neden söylediğini şöyle açıkladı: "Her zamanki gibi her laftan başka bir şey çıkarmaya çalışanlar buradan da 'Ben bir şey bilmiyorum" cümlesini almaya çalıştılar. Aslında benim oradaki amacım Sayın Yıldırım'ı canlı yayına çıkarmaktı. Birisine 'Sen bunu yaparsan ben bir şey bilmiyorum! demek onu yapmaya tahrik etmektir. Benim amacım orada Sayın Yıldırım'ı Ali Koç ile teke tek konuşmaya çıkmak için açıkçası tahrik ve teşvik etmekti."

DAHA FAZLASI: Amacına ulaştığı için mutlu olduğunu dile getiren Acun Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti: "Amacımıza ulaştığımız için de çok mutluyuz. İki başkanın buluşması da bence gayet iyi oldu."

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SIRADA NE VAR? Yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe, Ali Koç'un yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından transfer gündemini açtı.