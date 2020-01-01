Acun Ilıcalı: Avrupa'da bir kulüp almayı düşünüyorum

Ünlü yapımcı ve televizyoncu Acun Ilıcalı, katıldığı bir canlı yayında Avrupa'dan bir futbol kulübünü satın alabileceğini söyledi.

Türk televizyoncu, uluslararası yapımcı ve girişimci Acun Ilıcalı, CNN Türk'ün Instagram hesabından yapılan canlı yayına konuk olarak Damla Uğurtürk'ün sorularını yanıtladı.

Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlayacak olmasına ilişkin Ilıcalı şöyle konuştu:

"Liglerin Haziran'da başlamasını mümkün görmüyorum. Ben olsam ligleri 1 Ağustos'ta başlatırım. 15 Eylül'e kadar devam ettirip sezonu bitiririm. Ancak başkanımızın iyi niyetini anlıyorum. Bir çaba içerisinde. Bunun ekonomik tarafı da var. Avrupa'da sorun yaşıyor dediğimiz kulüplerin 10 katını bizimkiler yaşıyor."

Daha fazla takım

"Mesut Özil için elimden geleni yaparım"

Gelecekte bir spor kanalı açmayı düşünmediğini söyleyen 50 yaşındaki tecrübeli isim, Avrupa'da bir kulüp satın almak gibi bir planım var. Güzel bir yerden güzel bir kulüp olabilir" dedi.

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'nin durumuna da değinen Acun Ilıcalı, Mesut Özil iddialarına şöyle yanıt verdi:

"Fenerbahçe ağır bir operasyon atlattı. Kanser gibi bir hastalık atlattı. Şampiyonlar Ligi'ne gönderilmiyorsun, oyuncularını satmak zorunda kalıyorsun. Ciddi bir finansal sıkıntı yaşandı. Ben şu futbolcuyu getiririm falan diyemem. Mesut Özil konusunda ne desem manşet oluyor. 1 yıllık sözleşmesi var. Sözleşmesi bittiği anda Fenerbahçe'nin favori olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da elimden geleni yaparım."

Sarı lacivertli kulübün efsane futbolcusu Alex de Souza'yı Survivor programında asla görmek istemediğini belirten Ilıcalı, "Her futbolcuyu biz buraya çağırmıyoruz. İlhan Mansız dediğiniz zaman o mücadeleyi gösterecek biri olduğunu anlıyorsunuz. Alex'in Türkçesi de zayıf. Ayrıca kendisi aile babası ve rahat bir isim buraya uygun biri değil" ifadelerini kullandı.