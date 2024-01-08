Acun Ilıcalı, Premier Lig'in yıldızını Hull City'ye kazandırıyor.

İngiltere Championship ekiplerinde Hull City, Premier Lig yıldızını kadrosuna katmak üzere. Kulüp sahibi Acun Ilıcalı, Liverpool'un orta saha oyuncusu Fabio Carvalho transferini bitirecek olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Portekizli yıldızın güncel piyasa değeri 20 milyon euro (656 milyon TL).

Acun Ilıcalı ne söyledi?

Türk iş adamı ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Fabio Carvalho için çok büyük kulüplerle mücadele ediyoruz ama biz de Hull City'yiz. Jaden Philogene'nin diğer 10 kulüp arasından bizi seçtiğini unutmayın derim. Biz de çok heyecanlıyız.

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"Fabio Carvalho çok özel bir oyuncu ve onu Hull City'de görmeyi gerçekten çok istiyoruz ama her önemli transferde olduğu gibi onu transfer etmek için de Premier Lig kulüpleri ve birçok Championship kulübü rakibimiz.

"Günün sonunda, tüm taraftarlarımızın bizim Hull City olduğumuzu ve bir oyuncu transfer etmek istediğimizde her zaman elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı ve her zaman büyük bir kulüp olduğumuzu göstereceğimizi bilmelerini istiyorum.

"Biz büyük bir aileyiz ve büyük bir kulübüz. Bu durumda, elbette kolay değil ama Jaden Philogene transferiyle hemen hemen aynı.

"O dönemde de bize çok fazla şans vermediler ama Jaden'ın tercihi Hull City forması oldu."

Almanya'da yapamadı

Fabio Carvalho, sezonun ilk yarısını kiralık olarak RB Leipzig'te geçirmişti.

Liverpool, 21 yaşındaki futbolcuyu Alman ekibinde çok fazla süre alamamasının ardından geri çağırmıştı.