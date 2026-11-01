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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Acımasız: Mbappe, Real Madrid ile rekorunu daha da ileriye taşıyor

Racing Santander - Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
K. Mbappe
İspanya
Fransa

Real Madrid'in yıldızı Fransız Kylian Mbappe, La Liga'da karşılaştığı tüm rakiplere gol atma şeklindeki olağanüstü siciline devam etti.

Mbappe, Racing Santander karşılaşmasında Real Madrid adına skoru açan isim oldu; ilk yarı, Real Madrid'in 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Marca gazetesi, Mbappe'nin bugünkü maça, La Liga kariyerinde karşılaştığı 24. rakip olan Racing Santander'e odaklanarak çıktığını aktardı.

Büyük randevularda ve baskı altındaki alışkanlığına uygun olarak Mbappe, Racing'in ismini uzun kurban listesine ekleme fırsatını kaçırmadı ve La Liga'da hiçbir takımın şimdiye kadar gollerinden kurtulamadığını teyit etti.

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Sonuç, penaltı noktasından geldi. Geniş tartışmalara yol açan bir penaltının verilmesinin ardından sorumluluğu Mbappe üstlendi ve rakip takımın kalecisini engellenemez bir vuruşla yanıltarak 1-0'lık üstünlük golünü kaydetti.

Bu yeni golle Mbappe, La Liga'daki tüm rakiplerine %100 oranında gol atarak tarihî kusursuz siciline devam etti; bu başarıya daha önce Malaga ve Elche'nin filelerini havalandırdıktan sonra zaten yaklaşmıştı.

Böylece Mbappe, Real Madrid forması altında La Liga'da oynadığı 76 maçta gol sayısını 68'e çıkardı.

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