Erling Haaland attığı iki golle Norveç'e öncülük ederek, Perşembe akşamı UEFA Uluslar Ligi'nde iki takımın yolculuğuna başladığı maçta Danimarka'yı 3-2 mağlup etti.

As gazetesi, maçın ayrıntılarını aktardı. Buna göre karşılaşmaya daha iyi başlayan Norveç, kısa sürede skorda öne geçti.

Norveç Milli Takımı'nın yüksek baskısı, topu ceza sahasının yakınında kapmalarını sağladı ve Norveçlilerin şanslarına, top Ödegaard'a ulaştı. Ödegaard da 14. dakikada Oscar Bobb'un attığı ilk golü hazırladı.

Yalnızca 4 dakika sonra Haaland sahneye çıkmaya başladı. Uzun bir topu kontrol etti, Nusa topla ilerledi, Rasmus Kristensen'i geçti ve ardından topu ağlara gönderen Manchester City forvetine pas verdi. Haaland topu 18. dakikada filelere yolladı.

Danimarka Milli Takımı, 25. dakikada Mikkel Damsgaard'ın kullandığı serbest vuruşta topu kalenin sol üst köşesine göndererek ilk golünü kaydetti ve farkı bire indirdi.

İkinci yarıda tablo değişti. Danimarka, Dorgu'nun kullandığı korner atışının ardından silkindi; Hojlund topu değerlendiremese de Ramus Hojlund dönen topu takip ederek ağlara gönderdi ve beraberliği yakaladı.

Norveç teknik direktörü Solbakken, üstün bir performans sergileyen Sörloth'u oyuna dahil ederek maçı alevlendirdi ancak Norveç'i yeniden öne geçiren isim o olmadı.

Her zamanki gibi bunu yapan Haaland oldu. Kısa kullanılan bir korner atışının ardından ceza sahası içinde belirdi ve topu kalenin sol üst köşesine gönderdi; acımasız bir katil edasıyla gülümsüyordu.

Norveç fazla zorlanmadı; hatta topla ilerleyen, çalım atıp üst köşeye şut çeken Nusa aracılığıyla dördüncü golü atmaya yaklaştı ancak topu kaleden uzağa gitti.

Norveç'in yedek oyuncusu David Wolfe, uzatma dakikalarında bir kontratağı taktik faul yaparak durdurmasının ardından kırmızı kart gördü.

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